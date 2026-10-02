На стеле с именами умерших в Буче "мирных жителей" нашли странное несоответствие На мемориале погибшим в Буче "мирным жителям" есть имена умерших вне города

Москва2 окт Вести.Таблички мемориала с именами "мирных жителей", якобы погибших в городе Буча в Киевской области в феврале-марте 2022 года, содержат упоминания умерших за пределами города и тех, чей цифровой след вообще не смогли отыскать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

По данным агентства, эксперты выявили "имена 42 людей, которые погибли за пределами Бучи (Гостомель, Ирпень и т. д.) и не попадают в позиционирование мемориала, как 'погибшие в Буче'".

В GFCN отметили, что 73 человека вовсе не оставили никакого следа. Отсутствует информация об этих людях в сети и утечках официальных баз данных, что может "свидетельствовать о фабрикации данных", пояснили в ассоциации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит тему Бучи и продолжит работать над тем, чтобы донести реальную информацию о произошедшем до мировой общественности.