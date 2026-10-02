GFCN: на стелах с именами "мирных жителей" в Буче упоминаются 57 боевиков ВСУ

Имена боевиков ВСУ нашли на стелах в честь "мирных жителей" в Буче GFCN: на стелах с именами "мирных жителей" в Буче упоминаются 57 боевиков ВСУ

Москва2 окт Вести.На стелах с именами "мирных жителей, умерших в Буче" упоминаются 57 украинских военнослужащих, включая боевиков "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ), и еще 26 неофициальных участников боевых действий. Об этом сообщила Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

При анализе удалось установить, что на табличках мемориала присутствуют как официальные военнослужащие Украины, так и неофициальные участники боевых действий цитирует заявление ТАСС

По словам экспертов ассоциации, 57 человек, упомянутые на стелах – это официальные боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ), территориальной обороны, сотрудники полиции, Нацгвардии и националисты "Азова".

Еще 26 человек относятся к "неофициальным участникам боевых действий". Они нападали на российских военных, бросая коктейли Молотова, а также применяя взрывные устройства и другое оружие.