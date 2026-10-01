Путин: Запад все еще видит в России империю Путин заявил, что Запад рассматривал Россию как часть исторической империи

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", что после распада СССР западные страны не захотели идти по пути равноправного общеевропейского сотрудничества.

Несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью западного сообщества, на практике предпринимались целенаправленные действия по изоляции и дальнейшему развалу России как исторической преемницы империи.

На практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера, несмотря на все эти изменения, рассматривали ее как ключевую часть исторической Российской Империи подчеркнул Путин

Именно этот деструктивный курс, по словам главы государства, привел к сегодняшней крайне опасной обстановке в Европе и во всем мире.