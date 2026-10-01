Москва1 окт Вести.Выступая на дискуссионном клубе "Валдай", президент России Владимир Путин заявил, что кризис современной системы международной безопасности начался с агрессии сил НАТО против Югославии в обход Совета Безопасности ООН.

Борис Николаевич Ельцин пытался там договориться по Югославии, решить те проблемы, эти. Говорил о том, что да, надо, конечно, учитывать чаяния народов, живущих на этой территории. Давайте мирно. Ни фига не слушали, делали, как хотели. Силовым способом напомнил президент

Глава государства отметил, что именно бомбардировки Белграда и развязывание масштабной войны в центре Европы без санкции Совбеза ООН стали точкой отсчета для нынешней опасной ситуации в мире. По словам президента, на Западе в конечном итоге возобладали силы, нацеленные на борьбу с Россией до конца.