Москва1 октВести.Выступая на дискуссионном клубе "Валдай", президент России Владимир Путин заявил, что кризис современной системы международной безопасности начался с агрессии сил НАТО против Югославии в обход Совета Безопасности ООН.
Борис Николаевич Ельцин пытался там договориться по Югославии, решить те проблемы, эти. Говорил о том, что да, надо, конечно, учитывать чаяния народов, живущих на этой территории. Давайте мирно. Ни фига не слушали, делали, как хотели. Силовым способомнапомнил президент
Глава государства отметил, что именно бомбардировки Белграда и развязывание масштабной войны в центре Европы без санкции Совбеза ООН стали точкой отсчета для нынешней опасной ситуации в мире. По словам президента, на Западе в конечном итоге возобладали силы, нацеленные на борьбу с Россией до конца.