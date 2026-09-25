Москва25 сенВести.Более 7 миллионов граждан из 33 российских регионов поучаствовали в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) во время выборов 18-20 сентября. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, голосование прошло в штатном порядке, серьезных происшествий не было.
Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 млн человекрассказала она на заседании ЦИК, подводя итоги прошедших выборов
Ранее сообщалось, что голосование на федеральной платформе ДЭГ завершилось с итоговой явкой 90,9%.