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Памфилова: в ДЭГ на выборах приняли участие свыше 7 млн человек в 33 регионах РФ

В ДЭГ поучаствовали свыше 7 млн человек в 33 регионах, сообщила Памфилова Памфилова: в ДЭГ на выборах приняли участие свыше 7 млн человек в 33 регионах РФ

Москва25 сен Вести.Более 7 миллионов граждан из 33 российских регионов поучаствовали в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) во время выборов 18-20 сентября. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, голосование прошло в штатном порядке, серьезных происшествий не было.

Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 млн человек рассказала она на заседании ЦИК, подводя итоги прошедших выборов

Ранее сообщалось, что голосование на федеральной платформе ДЭГ завершилось с итоговой явкой 90,9%.