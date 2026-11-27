Молодая женщина погибла в массовом ДТП в Уфе, три человека пострадали

В массовом ДТП в Уфе погиб один и пострадали три человека Молодая женщина погибла в массовом ДТП в Уфе, три человека пострадали

Москва27 ноя Вести.Пять автомобилей попали в массовое дорожно-транспортное происшествие на Перспективной улице в Уфе, сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля Lada Granta врезался в попутные машины - Ford Focus и УАЗ.

От сильного удара Ford допускает выезд на полосу встречного движения и совершает столкновение с автомобилем Suzuki и Renault Logan говорится в сообщении ведомства в MAX

От полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина, ехавшая на пассажирском месте в Suzuki. Также в больницы с различными повреждениями доставили трех водителей.