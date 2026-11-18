Массовое ДТП произошло в Когалыме, погиб один человек

В Когалыме девушка погибла в массовом ДТП Массовое ДТП произошло в Когалыме, погиб один человек

Москва18 ноя Вести.На улице Дружбы народов в Когалыме вечером, 18 ноября, столкнулись четыре легковых автомобиля: Volkswagen, Renault, Kaiyi E5 и Ford. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

Пассажир автомобиля Renault, девушка 2001 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи уточняется в сообщении

Еще три человека пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства происшествия.