Москва18 нояВести.На улице Дружбы народов в Когалыме вечером, 18 ноября, столкнулись четыре легковых автомобиля: Volkswagen, Renault, Kaiyi E5 и Ford. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.
Пассажир автомобиля Renault, девушка 2001 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиуточняется в сообщении
Еще три человека пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства происшествия.