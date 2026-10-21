Москва21 октВести.Утром в среду, 21 октября, в центре Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие, в нем погиб человек, за рулем иномарки была нетрезвая женщина, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции области.
Установлено, что иномарка въехала в бордюр дороги на улице Запольной, затем ее его отбросило в дорожный знак и в столб. Автомобилем управляла 36-летняя местная жительница, предварительно, она не пострадала. Стаж автомобилистки за рулем 2 года. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пояснила, что выпила 4 бутылки пива и повезла друга домой.
32-летний пассажир погибговорится в сообщении
Обстоятельства трагедии выясняются.