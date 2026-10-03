При ДТП на трассе в Тюменской области погиб человек и пострадал пассажир

В Тюменской области водитель легковушки погиб в ДТП, пассажир в больнице При ДТП на трассе в Тюменской области погиб человек и пострадал пассажир

Москва3 окт Вести.В Тюменской области один человек погиб и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на 18 километре автодороги Тюмень – Ишим – Омск утром в субботу, 3 октября. Легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в грузовикe. Водитель легковушки погиб на месте, пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Сегодня, 03 октября 2026 года, в утреннее время на 18 км автодороги Тюмень - Ишим - Омск, водитель легкового автомобиля "Фольксваген Поло" въехал в заднюю часть грузового автомобиля. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами говорится в публикации

Прокуратура Тюменского района начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты на контроль.