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В Туве автомобилист без прав врезался в дерево, погибла его пассажирка

Пассажирка погибла в аварии с автомобилистом без прав в Туве В Туве автомобилист без прав врезался в дерево, погибла его пассажирка

Москва21 ноя Вести.В Туве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилиста без водительских прав погибла его пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла в Сут-Хольском районе в селе Суг-Аксы. Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля "ВАЗ-217030", не имеющий права управления транспортными средствами, врезался в дерево.

В результате происшествия 29-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель госпитализирован с различными травмами говорится в канале ведомства в MAX

В настоящее время проводится проверка, выясняются точные обстоятельства и причины ДТП.