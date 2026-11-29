Москва29 нояВести.Смертельная дорожная авария произошла в Чаа-Хольском районе Тувы, сообщили в региональном МВД.
На трассе "Енисей" 28-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в публикации ведомства в MAX
Трое пассажиров, которые находились в салоне автомобиля, были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.