INA: в зоне Персидского залива потеряна связь с двумя судами под флагом Боливии

Москва22 мая Вести.Связь с двумя судами, которые под флагом Боливии проходили в зоне Персидского залива, потеряна, сообщает агентство INA со ссылкой на Генеральную компанию иракских морских портов.

При этом суда не отправляли сигналы бедствия.

Генеральная компания иракских морских портов заявила, что следит за исчезновением двух судов под флагом Боливии сообщает INA

Между тем Генеральная компания продолжает отслеживать обстановку с помощью систем спутникового слежения в координации с поисково-спасательными службами стран Персидского залива.

Телеканал Fox News сообщил, что судно Neha американской компании подверглось атаке двух иранских дронов в Персидском заливе. Судно стояло на якоре недалеко от столицы Катара Дохи, на борту находились 23 моряка.