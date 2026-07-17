Москва17 июл Вести.Многие люди, которые совершают террористические действия, являются хорошо образованными. Например, Дарья Трепова, которая в 2023 году организовала успешное покушение на военкора Владлена Татарского, была "стобалльницей" ЕГЭ. Об этом ИС "Вести" рассказал журналист Андрей Медведев.

Знаете, а что их [террористов] объединяет? Очень многих. Ну, допустим, Трепова, еще там несколько человек, в общем, … люди там на момент совершения преступления все-таки они были идейные. Трепова – натуральная стобалльница по ЕГЭ. Не купленные, никакие не нарисованные, чистые 100 баллов по ЕГЭ, человек на память русскую поэзию цитирует. Она очень хорошо образована. Там была идея заявил Медведев

Ранее о действия тех, кто по заказу украинских кураторов совершает теракты, рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный. Он объяснил, что им часто предлагают небольшие суммы для создания иллюзии, что они сделают что-то незначительное.