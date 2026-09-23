Врач заявил, что лицензирование ветклиник не поможет избежать гибели животных Врач Середа: лицензирование ветклиник не поможет избежать гибели животных

Москва23 сен Вести.Лицензирование ветеринарных клиник, которое предлагают возобновить в России, не поможет избежать инцидентов с гибелью животных. Такое мнение высказал ИС "Вести" заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

В качестве примера врач привел ситуацию с вакциной "Мультикан-8", после которой погибли собаки.

Нет, лицензирование не поможет этого сделать... Организация "Ветбиохим", которая производит эту вакцину, она полностью имеет все нормативно-разрешительные документы сказал он

Ранее Сергей Середа призвал россиян не делать поспешных выводов о производителе вакцины "Мультикан-8".