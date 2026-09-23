Москва23 сен Вести.Регулирования цен на ветеринарные услуги быть не должно. Такое мнение высказал ИС "Вести" заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

По его словам, цены в клиниках зависят от региона.

В одном регионе один уровень жизни, в другом – другой уровень жизни. Так устроен весь глобальный мир. И регулировать цены – это, мне кажется, идея вообще нездоровая и неправильная … Никакой регуляции цен вообще не должно быть, если мы говорим о частном бизнесе, а как частный бизнес можно регулировать? Это какой-то абсурд. Говоря о том, что клиники частные и государственные, они все хозяйствующие субъекты, и никто бесплатно ничего не делает. Где-то это меньше, а где-то это больше. Это ответственность человека. Ты берешь животное, ты должен подумать, а ты способен оплатить и содержать это животное