Москва13 авг Вести.В случае, если бы жилье предоставлялось дворникам не за выслугу лет, а в качестве служебной квартиры, многие москвичи проявили бы интерес к такой работе. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она добавила, что единственным вариантом обеспечения госслужащих достаточным количеством жилья является массовое возрождение служебных квартир.

До сих пор некоторые работники ЖКХ в Москве получают служебное жилье. Но они его получают за выслугу лет по прошествии большого количества времени. А вот если бы это было как бы не жилье в собственность через много лет, а именно служебное жилье на время работы, я думаю, многие москвичи, учитывая стоимость квартиры и невозможность решить жилищный вопрос путем покупки, они бы пошли в эту отрасль. … Очень активно там с правительством обсуждали, как же обеспечить их [госслужащих] жильем. Я вот иного подхода, кроме возрождения такого массового сектора служебного жилья, сейчас не вижу заявила Разворотнева

Ранее сообщалось о максимальной зарплате, которую могут получать дворники в Москве. Сумма составила 108 тысяч рублей после уплаты налогов.