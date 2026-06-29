Исследование: вуз для студентов в соцсетях — это нужные связи и тусовки

Исследование: в соцсетях ценность вуза чаще связывают со связями и тусовкой Исследование: вуз для студентов в соцсетях — это нужные связи и тусовки

Москва29 июн Вести.В дискуссиях о высшем образовании пользователи социальных сетей чаще акцентируют внимание на комфортной среде, новых знакомствах и полезных связях, а не на качестве учебной программы или развитии мышления. К такому выводу пришли специалисты Brand Analytics, проанализировав более 3 млрд русскоязычных публичных сообщений (15 апреля — 15 мая 2026 года). Результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

Сторонники вузов в своих аргументах упоминают "корочку", которая откроет нужные двери, первые полезные связи, нужную тусовку — такие фразы звучат заметно чаще, чем рассуждения о конкретных знаниях или развитии логического мышления.

Образование часто рассматривается как запасной вариант или возможность для последующей смены траектории. Сама учебная программа и ее академическая ценность оказываются на втором плане, отмечают авторы исследования.