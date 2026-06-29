Москва29 июнВести.В дискуссиях о высшем образовании пользователи социальных сетей чаще акцентируют внимание на комфортной среде, новых знакомствах и полезных связях, а не на качестве учебной программы или развитии мышления. К такому выводу пришли специалисты Brand Analytics, проанализировав более 3 млрд русскоязычных публичных сообщений (15 апреля — 15 мая 2026 года). Результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.
Сторонники вузов в своих аргументах упоминают "корочку", которая откроет нужные двери, первые полезные связи, нужную тусовку — такие фразы звучат заметно чаще, чем рассуждения о конкретных знаниях или развитии логического мышления.
Образование часто рассматривается как запасной вариант или возможность для последующей смены траектории. Сама учебная программа и ее академическая ценность оказываются на втором плане, отмечают авторы исследования.