Болельщик из России рассказал о привезенном на ЧМ по футболу флаге РФ

Болельщик из Нерчинска привез флаг РФ на чемпионат мира по футболу Болельщик из России рассказал о привезенном на ЧМ по футболу флаге РФ

Москва12 июн Вести.Российский болельщик привез на чемпионат мира по футболу флаг РФ с надписью "Нерчинск". Как сообщает ТАСС, этот флаг он берет с собой на чемпионат мира уже в третий раз.

Мужчина родился в Нерчинске и, несмотря на то, что позже переехал в Санкт-Петербург, старается поддерживать малую родину.

Я родился в Забайкалье, в городе Нерчинске. Всегда мечтал посетить чемпионат мира. Этот флаг России со мной на третьем чемпионате мира подряд. Ранее был на турнирах в России и в Катаре. Сейчас я сам живу в Питере, но свою малую родину стараюсь поддерживать цитирует собеседника агентство

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах Северной Америки: США, Канаде и Мексике. Российская сборная с 2022 года в соревновании не участвует.