В филиале Третьяковской галереи в Самаре открылась выставка "Картина мира"

Филиал Третьяковки в Самаре представил работы молодых художников со всего мира В филиале Третьяковской галереи в Самаре открылась выставка "Картина мира"

Москва24 июн Вести.В филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре открылась итоговая выставка второго сезона Международного конкурса молодых художников "Картина мира", сообщает пресс-служба компании "Иннопрактика".

Конкурс проводится во второй раз по инициативе "Иннопрактики" в партнерстве с Государственной Третьяковской галерей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина.

Цель конкурса – поиск новых импульсов для культурного обмена между творческими людьми 18-35 лет со всего мира и трансляция национальных ценностей как части мировой художественной культуры говорится в сообщении пресс-службы

Конкурс проводится по трем номинациям: живопись, графика, цифровое искусство. Работы выбирают в три этапа при участии экспертного и творческого советов.

Выставка работ финалистов конкурса - итоговое мероприятие второго сезона. Организаторы получили 1631 оригинальное произведение из 56 стран мира. Молодые художники предложили собственные художественные интерпретации культурной памяти, национальной идентичности, семейных традиций, связи поколений, рассказав посредством искусства о ценностях своих народов.

Особое место в выставке занимает специальная номинация "Вдохновленный русским", учрежденная к 170-летию Государственной Третьяковской галереи. Она посвящена осмыслению влияния русской художественной школы и культурного наследия России на современное мировое искусство. Финалистом номинации стал художник Луонг Као из Вьетнама, представивший собственное художественное прочтение образов и традиций, связанных с отражением русской культуры в общемировом контексте.