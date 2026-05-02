От Грозного до Высоцкого: в Москве открылся музей пластических фигур В московском парке "Зарядье" открылся музей пластических фигур

Москва2 мая Вести.В московском парке "Зарядье" открылся музей пластических фигур "Историал. Коллекция". Посетители смогут увидеть гиперреалистичные фигуры выдающихся личностей отечественной истории и современности. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Среди них можно увидеть Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Ивана Грозного, Льва Толстого, Михаила Кутузова.

Новая экспозиция представляет собой своего рода национальный зал славы, в котором собрано 50 образов людей, формировавших и формирующих цивилизационную идентичность народа отмечается в сообщении

На данный момент стоимость билета составляет 1200 рублей за 40 минут.