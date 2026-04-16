Москва16 апр Вести.В Венеции туша гигантской луны-рыбы весом более одной тонны заблокировала канал у острова Сакка-Сессола. Об этом сообщило издание Need To Know.

Останки крупного морского существа на поверхности воды первым заметил водитель водного такси. Он уведомил власти, после чего стало известно, что тушу течением занесло в канал с оживленным судоходством. Администрация Венеции выпустила предупреждение для капитанов яхт, отметив, что луна-рыба в таком положении представляет серьезную опасность для судов.

Извлечь тушу из воды удалось только с помощью пожарной команды, в распоряжении которой оказался небольшой плавучий подъемный кран. Даже при наличии такой техники на освобождение канала ушло несколько часов. По данным Need To Know, луны-рыбы обитают в Средиземном море, однако обычно держатся на большой глубине и редко приближаются к берегу.

Луна-рыба считается самой тяжелой из современных костных рыб: отдельные особи могут весить более двух тонн, а длина и ширина таких животных достигают трех–четырех метров. Вид относится к уязвимым.

Ранее, в августе 2025 года, сообщалось, что в Великобритании огромная луна-рыба всплыла у пляжа в графстве Корнуолл и напугала жителей города Сент-Айвс.