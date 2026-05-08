В Москве-реке поймали сома весом около 25 килограммов Рыбаки выудили из Москвы-реки 25-килограммового сома

Москва8 мая Вести.Из Москвы-реки в четверг вечером рыбаки выловили 25-килограммового сома, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца Владимира Нишукова.

Мужчина ехал по набережной со стороны Киевского вокзала около шести часов вечера 7 мая и увидел, как группа рыбаков тянет крупную рыбу.

По его словам, обладатели трофея пока не определились, что будут делать с рыбой. По их оценкам, стоимость улова может составить около 8 тысяч рублей.

Сказали, что на вес это примерно килограммов 25. Что с ним они делать будут дальше – непонятно сказал Владимир Нишуков

Он также поделился видео, на котором был снят весь процесс.

В конце марта на набережной Тараса Шевченко в Москве рыбак выловил 9-килограммовую щуку.