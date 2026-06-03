Москва3 июнВести.В Варшаве сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего гражданина Украины, который поймал гигантского сома в пруду района Гоцлав. Об этом сообщил телеканал Polsat.
По информации журналистов, сом длиной 183 сантиметра прожил в пруду более 20 лет и был известен местным жителям. В материале говорится, что 30 мая двое беженцев с Украины выловили рыбу, погрузили в багажник и увезли.
К тому же речь идет о жестоком обращении с животными, поскольку рыбу перевозили без доступа к водезаявила инспектор местной полиции Иоанна Венгжыняк
В полиции рассказали телеканалу, что пока рано говорить о возможных последствиях для задержанного. При этом отмечается, что ему могут вменить жестокое обращение с животными и ловлю рыбы в закрытый сезон, который длится в Польше с 1 января по 31 мая.