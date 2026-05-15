Картину "Ягненок" Шагала выставят за $2 млн на торги в Москве

Москва15 мая Вести.Картину Марка Шагала "Ягненок. Сцена из еврейского местечка" выставят на торги Московского аукционного дома 24 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

Эстимейт работы, которая будет представлена в России впервые - $2 млн (149 млн рублей) сказано в материале

Картина "Ягненок. Сцена из еврейского местечка" относится к периоду творческой зрелости мастера. Для создания этого произведения Шагал использовал гуашь и чернила. Произведение выполнено на бумаге не позднее 1929 года.

Как сказано в материале, в данный период времени мастер обращался к ностальгическим мотивам Витебска, переосмысляя их в модернистской эстетике, обращаясь к библейским мотивам. На картине "анималистический образ соседствует с библейской символикой жертвенности и чистоты", указали в пресс-службе аукционного дома. В материале это произведение названо "ярким примером работы этого периода".

Как уточняется, на ближайших торгах также будут представлены работы таких художников, как Иван Шишкин, Илья Репин, Исаак Левитан, Петр Кончаловский, Борис Кустодиев. Помимо этого, в каталоге - шедевр Владимира Маковского "На Бульваре".