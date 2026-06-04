Супруга футболиста Кудряшова обнародовала видео с его участием после ДТП

Опубликовано видео, на котором футболист Кудряшов показан после ДТП Супруга футболиста Кудряшова обнародовала видео с его участием после ДТП

Москва4 июн Вести.Жена бывшего игрока сборной России по футболу Федора Кудряшова опубликовала видео, на котором показано его состояние после произошедшего ДТП.

Третьего июня сообщалось о том, что экс-футболист столкнулся с автомобилем во время поездки на мотоцикле. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте.

После аварии спортсмен был госпитализирован.

На опубликованных кадрах Кудряшов показан с перебинтованной левой рукой и двумя пальцами. Он находится дома и шутит о якобы перенесенной операции, о которой писали некоторые СМИ.