Москва4 июнВести.Жена бывшего игрока сборной России по футболу Федора Кудряшова опубликовала видео, на котором показано его состояние после произошедшего ДТП.
Третьего июня сообщалось о том, что экс-футболист столкнулся с автомобилем во время поездки на мотоцикле. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте.
После аварии спортсмен был госпитализирован.
На опубликованных кадрах Кудряшов показан с перебинтованной левой рукой и двумя пальцами. Он находится дома и шутит о якобы перенесенной операции, о которой писали некоторые СМИ.