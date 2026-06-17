Москва17 июн Вести.Федеральный суд Оттавы отклонил апелляцию полузащитника сборной Ганы и испанского "Вильярреала" Томаса Парти, добивавшегося пересмотра решения об отказе ему во въезде в Канаду, сообщает газета Independent.

Ранее канадские власти не разрешили футболисту въехать в страну для участия в чемпионате мира. Защита Парти обжаловала это решение, однако судья счел первоначальный отказ в выдаче визы правомерным. Канадское законодательство допускает запрет на въезд иностранцам, имеющим судимость за преступление, совершенное за пределами страны.

Летом 2025 года лондонская полиция выдвинула против бывшего игрока английского "Арсенала", ныне выступающего за испанский "Вильярреал", обвинения по нескольким эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия. Речь идет о событиях 2021 и 2022 годов, в деле фигурируют четыре потерпевшие. Парти отрицает свою вину по всем пунктам, судебный процесс продолжается, а слушания назначены на 2027 год. До вынесения приговора футболист находится на свободе под залог и обязуется уведомлять власти о своих зарубежных поездках.

Вследствие решения федерального суда Оттавы Парти не сыграет в первом матче группового этапа против Панамы, который состоится в Торонто 18 июня. Тем не менее у него остается шанс выйти на поле на турнире: два других матча Ганы в группе пройдут на территории США — против Англии 23 июня и Хорватии 28 июня. Американскую визу футболист получил ранее, в начале июня он прибыл вместе с командой в Соединенные Штаты, где сборная Ганы базируется на время мундиаля.

Ранее США отказали в визах части делегации сборной Ирана. Из-за решения американских властей на ЧМ не смог попасть и арбитр из Сомали, включенный в судейский список турнира.