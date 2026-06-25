Болельщики из 160 стран столкнулись с отказами в канадских визах перед ЧМ-2026

Канада одобрила менее половины визовых заявок от болельщиков на ЧМ-2026 Болельщики из 160 стран столкнулись с отказами в канадских визах перед ЧМ-2026

Москва25 июн Вести.Канадские власти одобрили менее половины визовых заявлений, поданных иностранными болельщиками для поездки на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на статистические данные профильного ведомства.

Согласно информации журналистов, Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады получило почти 17 тысяч запросов на получение въездных документов от граждан более чем 160 государств, включая Россию. По итогам рассмотрения канадская сторона согласовала лишь 41% от общего числа поданных заявлений.

Наибольшее количество визовых обращений поступило от футбольных болельщиков из Ганы, чья национальная сборная 17 июня провела матч против команды Панамы в Торонто (1:0). Тем не менее из 1 725 поданных гражданами Ганы запросов на туристические визы канадские иммиграционные службы удовлетворили только 11%.