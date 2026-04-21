Посольство России проверяет данные о ранении россиянина в Мексике

Москва21 апр Вести.Посольство России проверяет сведения о том, что россиянин получил ранение при стрельбе в Мексике, заявил заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров в интервью ТАСС.

Речь идет о стрельбе в мексиканской археологической зоне Теотиуакан.

Мы проверяем сообщения о россиянине, получившем ранение при стрельбе на пирамидах Теотиуакан передает ТАСС слова Федорова

Неизвестный открыл накануне стрельбу по туристам на территории археологического комплекса Теотиуакан. Погибла гражданка Канады, несколько человек получили ранения.

Между тем восемь человек погибли при вооруженном нападении в баре в мексиканском штате Морелос.