Теотиуакан вновь открыл двери для туристов после ранения россиянина

Москва23 апр Вести.Мексиканская археологическая зона Теотиуакан, где на пирамиде Луны произошла стрельба, в результате которой пострадал российский турист, возобновила работу с новыми мерами безопасности. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории (INAH).

«Археологическая зона Теотиуакана вновь открыта для публики. Объект работает с усиленными протоколами безопасности», — говорится в сообщении института в соцсети X.

Как сообщалось, при вооруженном нападении 20 апреля погибли 2 человека — гражданка Канады и сам нападавший. Ранения получили не менее 12 человек, включая одного россиянина. По данным дипломатических источников, его жизни ничто не угрожает.

Директор INAH Оскар Гарсия Лагунес пояснил, что число сотрудников внутри зоны увеличено с 30 до 60 человек, а на прилегающих территориях задействованы около 150 силовиков — Национальной гвардии, полиции штата и муниципалитетов. В ближайшие дни на всех КПП археологической зоны установят металлодетекторы. Кроме того, службы безопасности начали выборочные проверки автомобилей и мотоциклов, усилен контроль за входами и прилегающими территориями.