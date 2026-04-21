Москва21 апрВести.Гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике. Об этом заявил глава министерства безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда.
Его комментарий опубликовало в социальной сети Х издание Capital Edomex.
Четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна гражданка Канадысказал Кастаньеда журналистам
По словам начальника региональной полиции, в результате стрельбы погибли два человека - гражданка Канады и сам нападавший.
Ранее сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь на территории комплекса. После этого стрелок покончил с собой. Полиция обнаружила на месте происшествия огнестрельное оружие и боевые патроны. Сейчас там работают правоохранительные органы и ведется расследование обстоятельств случившегося.