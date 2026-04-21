Жизнь россиянина, пострадавшего при стрельбе в Мексике, находится вне опасности

Москва21 апр Вести.Жизни россиянина, получившего огнестрельное ранение при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, ничего не угрожает, он находится в удовлетворительном состоянии, заявили в консульском отделе посольства России в Мексике агентству ТАСС.

Раненому назначено лечение антибиотиками для предотвращения инфекций, пояснили в консульстве.

Он находится под наблюдением врачей. Состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет приводит ТАСС слова представителя консульства

При отсутствии осложнений россиянин сможет покинуть больницу уже в ближайшие дни.

Россиянин получил касательное пулевое ранение верхней поверхности бедра. Несмотря на потерю крови, серьезных внутренних повреждений не выявлено. Сделанный в больнице снимок не обнаружил в ране посторонних предметов уточнили в консульстве

Неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь на территории комплекса Теотиуакан в Мексике. После этого стрелок покончил с собой.

При стрельбе погибла гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения, в том числе один россиянин.

Россиянин смог самостоятельно спуститься с пирамиды, ему наложили жгут, после чего прибывшие на место неотложные службы доставили его в ближайшее медучреждение.