Москва21 апрВести.Жизни россиянина, получившего огнестрельное ранение при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, ничего не угрожает, он находится в удовлетворительном состоянии, заявили в консульском отделе посольства России в Мексике агентству ТАСС.
Раненому назначено лечение антибиотиками для предотвращения инфекций, пояснили в консульстве.
Он находится под наблюдением врачей. Состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни нетприводит ТАСС слова представителя консульства
При отсутствии осложнений россиянин сможет покинуть больницу уже в ближайшие дни.
Россиянин получил касательное пулевое ранение верхней поверхности бедра. Несмотря на потерю крови, серьезных внутренних повреждений не выявлено. Сделанный в больнице снимок не обнаружил в ране посторонних предметовуточнили в консульстве
Неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь на территории комплекса Теотиуакан в Мексике. После этого стрелок покончил с собой.
При стрельбе погибла гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения, в том числе один россиянин.
Россиянин смог самостоятельно спуститься с пирамиды, ему наложили жгут, после чего прибывшие на место неотложные службы доставили его в ближайшее медучреждение.