Москва21 апр Вести.Количество пострадавших в результате стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в кабинете безопасности правительства Мексики в соцсети Х.

Согласно опубликованной информационной справке, среди пострадавших числятся туристы из Колумбии, Канады, России, Бразилии и США. Возраст пострадавших варьируется в диапазоне от 6 до 61 года.

После трагических событий в Теотиуакане были немедленно активированы протоколы оказания помощи и межведомственной координации для транспортировки 13 пострадавших разных национальностей, которые были направлены на лечение в различные больницы региона сказано в сообщении

Ранее неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь на территории комплекса Теотиуакан в Мексике. После этого стрелок покончил с собой. При стрельбе погибла гражданка Канады, также ранения получил один россиянин, его жизни ничего не угрожает.