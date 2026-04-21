Москва21 апрВести.Количество пострадавших в результате стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в кабинете безопасности правительства Мексики в соцсети Х.
Согласно опубликованной информационной справке, среди пострадавших числятся туристы из Колумбии, Канады, России, Бразилии и США. Возраст пострадавших варьируется в диапазоне от 6 до 61 года.
После трагических событий в Теотиуакане были немедленно активированы протоколы оказания помощи и межведомственной координации для транспортировки 13 пострадавших разных национальностей, которые были направлены на лечение в различные больницы регионасказано в сообщении
Ранее неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь на территории комплекса Теотиуакан в Мексике. После этого стрелок покончил с собой. При стрельбе погибла гражданка Канады, также ранения получил один россиянин, его жизни ничего не угрожает.