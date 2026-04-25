Лавиноопасность не объявлялась в горах Бурятии, где туристы попали под лавину

Лавиноопасность в горах Бурятии, где туристы попали под лавину, не объявлялась Лавиноопасность не объявлялась в горах Бурятии, где туристы попали под лавину

Москва25 апр Вести.Опасность лавин не объявлялась в районе Бурятии, где туристы попали под сход снега, погода была хорошая. Об этом ТАСС рассказал адвокат турфирмы "Горизонт", организовавшей восхождение, Дмитрий Печкин.

24 апреля на перевале 26-го Партсъезда на группу из семи туристов из Иркутска сошла лавина. Троим удалось выбраться, четверо альпинистов оказались под снегом. Спасатели обнаружили тела двоих погибших, судьба еще двоих остается неизвестной.

Прогноз погоды был благоприятный... Лавинные угрозы в этом районе не объявлялись сказал защитник

Он добавил, что погода в районе восхождения была хорошая.