Суд в Германии приговорил к пожизненному сроку мужчину за теракт в Магдебурге Bild: виновный в теракте в Магдебурге получил пожизненное заключение

Москва26 июн Вести.В Германии суд приговорил 51-летнего Талеба аль-Абдулмохсена к пожизненному заключению по делу о теракте на рождественской ярмарке в Магдебурге, который произошел в 2024 году. Об этом сообщает издание Bild.

По данным суда, обвиняемый признан виновным в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор был вынесен после длительного разбирательства, в ходе которого суд заслушал показания 109 свидетелей и заключения восьми экспертов, включая специалистов в области судебной медицины, психиатрии и лингвистики.

Отмечается, что процесс проходил с участием большого числа потерпевших и их представителей. Материалы дела составили несколько тысяч страниц.

По информации СМИ, поведение подсудимого в ходе слушаний неоднократно становилось предметом обсуждения в суде. Сообщается, что он мог проявлять агрессию во время отдельных показаний, а также демонстрировал эмоциональные реакции на обсуждение своей личности.

Ранее в рамках расследования сообщалось, что у обвиняемого диагностировали расстройство личности, однако он был признан вменяемым и подлежал уголовной ответственности.

Теракт произошел вечером 20 декабря 2024 года, когда автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, в результате чего погибли люди, также десятки человек пострадали.