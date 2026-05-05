В Курске студенты из Индии получили сроки за распространение наркотиков

Трое студентов из Индии отправятся в колонию за сбыт наркотиков в Курске В Курске студенты из Индии получили сроки за распространение наркотиков

Москва5 мая Вести.Трое индийских студентов Курского государственного медуниверситета отправятся в колонию на длительные сроки за распространение наркотиков. Обвинительный приговор в отношении иностранцев вступил в силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

В декабре 2025 года ленинский райсуд Курска приговорил Йадава Арйана Кумара, Котхавада Сиддхеша Рамеша и Сисара Хардика Аибхалбха к срокам от восьми до девяти лет, признав их виновными в незаконном распространении через тайники-закладки синтетических наркотиков. Также их обязали выплатить штрафы от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Установлено, что студенты нашли незаконную подработку в мессенджере. Им предложили забирать оптовые партии наркотиков, фасовать и размещать индивидуальные закладки на территории Курска.

Из пояснений самих осужденных следовало, что они испытывали финансовые трудности, в связи с чем решились на такой вид заработка. Просили смягчить назначенное наказание сказано в сообщении

Курской облсуд 5 мая рассмотрел апелляции иностранцев, оставив приговор первой инстанции без изменения.