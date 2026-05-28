Москва28 мая Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор командиру взвода батальона добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (запрещен в РФ, внесен в перечень террористических организаций) Геннадию Хамраеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Он рассказал, что подсудимый сначала находился в должности стрелка, затем стал командиром взвода батальона. В его обязанности входило несение внутренней, караульной и постовой службы, а также активное участие в боевых и разведывательных действиях.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о прохождении обучения для террористической деятельности и об участии в террористическом сообществе.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима цитирует пресс-секретаря суда агентство

Приговор пока не вступил в законную силу.