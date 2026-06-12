"Сильная Армения" подала заявление о признании выборов недействительными "Сильная Армения" требует от ЦИК признать результаты выборов недействительными

Москва12 июн Вести.Политический блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Армении заявление с требованием признать результаты прошедших в начале июня парламентских выборов недействительными. Об этом сообщил представитель блока Арам Вардеванян в беседе с журналистами.

Мы передаем в ЦИК заявление о признании недействительными результатов выборов сказал Вардеванян журналистам

По словам политика, многочисленные нарушения во время выборов фиксировались не только в день голосования, но и в предвыборный период.

Заявление в суд необходимо для дальнейшего обращения в Конституционный суд.