Москва30 июлВести.Временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан исключил вариант, при котором он добровольно покинет пост. Об этом он заявил в интервью телеканалу Digi24.
По его словам, сложение им полномочий обернется для страны негативными последствиями, так как Будапешт до сих пор не сформировал легитимного правительства.
Если я завтра покину дворец Виктория (здание румынского кабмина – прим. ред.), это не решит проблему, потому что у нас отстраненное от власти правительствосказал Боложан