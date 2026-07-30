Москва30 июл Вести.Временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан исключил вариант, при котором он добровольно покинет пост. Об этом он заявил в интервью телеканалу Digi24.

По его словам, сложение им полномочий обернется для страны негативными последствиями, так как Будапешт до сих пор не сформировал легитимного правительства.