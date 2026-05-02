Москва2 маяВести.Сотрудники Следкома начали проведение доследственной проверки по факту возможного нарушения прав жителей в сфере образования, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области.
Разбирательство началось после того, как в социальных сетях появилась информация о незаконном сборе денег с родителей учеников.
Уточняется, что речь идет о школе № 56 в Оренбурге.
Выявлено обращение родителей учеников школы № 56 города Оренбурга, по сведениям которых руководство образовательного учреждения неправомерно осуществляет с них сборы денежных средствговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
В СК подчеркнули, что по результатам проверки будет дана правовая оценка, в том числе – действиям работников школы.