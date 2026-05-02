СК начал проверку данных о сборе денег в школе Оренбурга

Незаконный сбор денег в школе Оренбурга привлек внимание СК СК начал проверку данных о сборе денег в школе Оренбурга

Москва2 мая Вести.Сотрудники Следкома начали проведение доследственной проверки по факту возможного нарушения прав жителей в сфере образования, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области.

Разбирательство началось после того, как в социальных сетях появилась информация о незаконном сборе денег с родителей учеников.

Уточняется, что речь идет о школе № 56 в Оренбурге.

Выявлено обращение родителей учеников школы № 56 города Оренбурга, по сведениям которых руководство образовательного учреждения неправомерно осуществляет с них сборы денежных средств говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В СК подчеркнули, что по результатам проверки будет дана правовая оценка, в том числе – действиям работников школы.