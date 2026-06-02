Эксперт рассказал, как спецслужбы Запада прослушивали телефоны элиты России Эксперт Кузнецов: Запад прослушивал телефоны элиты РФ через iMessage

Москва2 июн Вести.Западные спецслужбы пользовались уязвимостью сервиса сообщений iMessage от компании Apple, чтобы прослушивать телефоны российской элиты. Об этом заявил телеканалу RT эксперт "Лаборатории Касперского" Игорь Кузнецов.

Он объяснил, что первым этапом кибератаки на жертв было невидимое сообщение на их устройства. После этого запускалась цепочка уязвимостей, благодаря которой шпионы получали полный доступ к данным.

Несколько очень сложных компонентов, то, что называется "эксплойты" - специально подготовленные коды, которые обходят все системы защиты, - заражали устройства. Были модули, которые, например, включали микрофон рассказал Кузнецов

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил о раскрытии масштабной схемы внедрения вредоносного ПО в мобильные средства связи высокопоставленных госслужащих России. Эти программы использовали для кражи данных, тайной прослушки и скрытого видеонаблюдения.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по неправомерному доступу к компьютерной информации и создании, использовании и распространении вредоносных программ.