Росздравнадзор назвал причину задержки поставок лекарств в аптеки Росздравнадзор: задержки с поставками лекарств в аптеки связаны с логистикой

Москва15 мая Вести.Задержки с поставками лекарств в аптеки связаны с логистическими проблемами. Однако стойкого отсутствия каких-либо препаратов в доступе на данный момент нет, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Периодически появляющиеся информационные сообщения о том, что в каком-то субъекте не хватает определенного лекарственного препарата – причем, его, бывает, не хватает либо в стационарном сегменте, либо в аптечном – как правило, это связано только с логистическими цепочками сказала она журналистам

Самойлова также прокомментировала тот факт, что иногда в аптеках нет того или иного препарата, в том числе рецептурного. По ее словам, это может быть связано с тем, что лекарство применяется только в условиях стационара, именно поэтому препарат могут не поставлять в аптеки.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября стартует эксперимент с передвижными аптеками для сел.