ТАСС: в автошколах РФ хотят ввести экзамен по оказанию первой медицинской помощи

В российских автошколах может появиться новый экзамен ТАСС: в автошколах РФ хотят ввести экзамен по оказанию первой медицинской помощи

Москва9 июн Вести.В России хотят ввести дополнительный экзамен для учеников автошкол. Речь идет о проверке навыков оказания первой медицинской помощи, сообщил ТАСС со ссылкой на документ правительства.

По информации агентства, правительство работает над целым комплексом мер по повышению качества подготовки водителей в России.

В числе прорабатываемых мер, как следует из документа, - введение "единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена" говорится в сообщении

Кроме того, процесс проведения этого экзамена будет фиксироваться на видео, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят пересмотреть и дополнить минимальные требования к транспортным средствам.