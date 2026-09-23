Сотрудники ГИБДД провели встречи со школьниками и рассказали им о ПДД Инспекторы ГИБДД посетили школы с рассказами о правилах безопасности на дорогах

Москва23 сен Вести.В ходе встреч с сотрудниками ГИБДД в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения школьники получают уникальную возможность узнать о правилах безопасности на дорогах от специалистов, которые обеспечивают ее каждый день. Об этом с ИС "Вести" поделилась муниципальный депутат Совета депутатов района Соколиная Гора Наталья Зуева.

Она добавила, что школьники совсем иначе воспринимают информацию в случае, если ее озвучивает не учитель, а специалист по этой теме.

У ребят есть уникальная возможность в таком содружестве услышать о безопасности дорожного движения не только от педагогов, с которыми они встречаются ежедневно, но и непосредственно от тех людей, которые следят за соблюдением правил. Когда к нам в гости приходят инспектора дорожного движения, ребята совершенно по-другому слушают информацию из их уст. А самое главное, придя домой, они рассказывают своим родителям о том, что им сегодня рассказывал инспектор ГИБДД подчеркнула Зуева

Она добавила, что такие мероприятия играют важную роль при формировании уважения к закону.

Это один из важных инструментов формирования уважения к закону наших учеников. Потому что, когда инспектора дорожного движения приходят к ребятам, когда инспектора дорожного движения совместно с ребятами проводят различные акции, в которых участвуют наши школьники, совершенно по-другому эта информация воспринимается для ребят. Они знают о том, что есть правила. И также они получают знания о том, что будет, если эти правила нарушить объяснила Зуева

Ранее автоэксперт Александр Холодов призвал к реформе системы билетов для экзамена по ПДД. По его мнению, существующие вопросы содержат большое количество неточностей.