Ленинградская область лидирует по доле аварий с полным разрушением автомобиля

Названы регионы-лидеры России по числу ДТП с тотальным разрушением автомобиля Ленинградская область лидирует по доле аварий с полным разрушением автомобиля

Москва24 июн Вести.С начала текущего года Ленинградская область стала лидером по доле дорожных аварий, приведших к полному разрушению автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе страхового дома ВСК.

Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области – на них пришлось 4,6% ДТП сообщили в компании

Среди лидеров рейтинга Самарская область (4%), Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%) и Удмуртия (2,9%).

В прошлом году по этому показателю лидером было Подмосковье (11%).