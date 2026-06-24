Москва24 июнВести.С начала текущего года Ленинградская область стала лидером по доле дорожных аварий, приведших к полному разрушению автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе страхового дома ВСК.
Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области – на них пришлось 4,6% ДТПсообщили в компании
Среди лидеров рейтинга Самарская область (4%), Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%) и Удмуртия (2,9%).
В прошлом году по этому показателю лидером было Подмосковье (11%).