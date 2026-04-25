Москва25 апрВести.Московская верфь получила самые современные технологии экологической защиты. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель генерального директора, технический директор ООО "Московская верфь" Сергей Теплоухов.
Он добавил, что в производстве используются роботы, которые занимаются сваркой.
В связи с тем, что верфь является самой современной, она получила для электроснабжения солнечные батареи, а также систему очистки и фильтрации воды. То есть у нас исключена возможность попадания в Москву-реку загрязненных вод… Также у нас уже сейчас в опытной эксплуатации применяются коботы, маленькие локальные роботы, которые выполняют сварку швоврассказал Теплоухов
Начальник заготовительного участка ООО "Московская верфь" Дмитрий Соловьев добавил, что высокая мощность производства обеспечивается качественным и новым оборудованием верфи.
Все оборудование, которое мы используем в данный момент, оно все новое, достаточно качественной, высокотехнологичной сборки, что обеспечивает нам достаточно высокую мощность, производительность Московской верфирассказал Соловьев
Ранее пресс-служба Департамента транспорта Москвы сообщала, что на Московской верфи начато строительство еще двух электросудов.