На Московской верфи рассказали о передовых технологиях производства В производстве на Московской верфи используются самые передовые технологии

Москва25 апр Вести.Московская верфь получила самые современные технологии экологической защиты. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель генерального директора, технический директор ООО "Московская верфь" Сергей Теплоухов.

Он добавил, что в производстве используются роботы, которые занимаются сваркой.

В связи с тем, что верфь является самой современной, она получила для электроснабжения солнечные батареи, а также систему очистки и фильтрации воды. То есть у нас исключена возможность попадания в Москву-реку загрязненных вод… Также у нас уже сейчас в опытной эксплуатации применяются коботы, маленькие локальные роботы, которые выполняют сварку швов рассказал Теплоухов

Начальник заготовительного участка ООО "Московская верфь" Дмитрий Соловьев добавил, что высокая мощность производства обеспечивается качественным и новым оборудованием верфи.

Все оборудование, которое мы используем в данный момент, оно все новое, достаточно качественной, высокотехнологичной сборки, что обеспечивает нам достаточно высокую мощность, производительность Московской верфи рассказал Соловьев

Ранее пресс-служба Департамента транспорта Москвы сообщала, что на Московской верфи начато строительство еще двух электросудов.