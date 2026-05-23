Конструктор Лиханин рассказал о самом трудном процессе в производстве судов

Москва23 мая Вести.Самый трудоемкий и технологически сложный процесс в производстве судов – сварка. Об этом информационной службе "Вести" рассказал главный конструктор Московской верфи Александр Лиханин.

По его словам, сварка занимает около 60% от всего времени строительства судна.

Сварка – это самый трудоемкий процесс, да, и достаточно технологически сложный, занимает порядка 60% времени строительства всего судна сообщил Лиханин

Ранее сообщалось, что на Московской верфи началось строительство еще двух электросудов по проекту "Москва 1.0".