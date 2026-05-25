Москва25 мая Вести.В подмосковном Чехове открыли первый терминал по хранению порожних морских контейнеров, за безопасностью которого будет наблюдать отечественный высокотехнологичный комплекс для досмотра грузовых контейнеров, созданный предприятиями Ростеха. О значении комплекса в комментарии ИС "Вести" рассказал генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Объект построен в рамках реализации постановления Правительства Московской области для контроля логистических потоков.

Для того, чтобы здесь контейнеры можно было до того, как их установить на хранение, проверить, вот мы установили такой комплекс. Таких комплексов у нас уже по всей России, и за рубежом, более 60. Сегодня в производстве находится 24 таких комплекса, которые мы готовы будем устанавливать здесь по области и по всей России тоже пояснил Чемезов

Ранее заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью ИС "Вести" указал на важность собственного промышленного ПО.