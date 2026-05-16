Названа самая вкусная еда для моли В Роскачестве рассказали, можно ли перестать "кормить" моль

Москва16 мая Вести.Самые желанные для моли материалы – это шерсть, шелк, мохер, ангора, альпака, кашемир, мех и перья, рассказали РИА Новости в Роскачестве

Там также отметили, что хлопок и лен поражаются ею только при наличии следов пота, жира и частиц кожи, а синтетикой она почти не интересуется.

Действенного средства для борьбы с молью до сих пор не существует говорится в сообщении

При этом системная профилактика, включающая в себя сочетание искусственных инсектицидов, натуральных отпугивателей и правильных бытовых привычек, поможет защитить одежду от вредителя, пояснили в Роскачестве.

В частности, в шкафу следует хранить только чистые вещи, а шерстяные, шелковые и меховые изделия – в отдельных плотных чехлах или герметичных пакетах.

Кроме того, стоит регулярно вытряхивать их, поскольку яйца и личинки моли не закреплены на ткани и легко осыпаются, посоветовали эксперты.

Примечателен и еще один факт: среди натуральных средств лавровый лист оказался значительно эффективнее лаванды.