Самые желанные для моли материалы – это шерсть, шелк, мохер, ангора, альпака, кашемир, мех и перья, рассказали РИА Новости в Роскачестве
Там также отметили, что хлопок и лен поражаются ею только при наличии следов пота, жира и частиц кожи, а синтетикой она почти не интересуется.
Действенного средства для борьбы с молью до сих пор не существуетговорится в сообщении
При этом системная профилактика, включающая в себя сочетание искусственных инсектицидов, натуральных отпугивателей и правильных бытовых привычек, поможет защитить одежду от вредителя, пояснили в Роскачестве.
В частности, в шкафу следует хранить только чистые вещи, а шерстяные, шелковые и меховые изделия – в отдельных плотных чехлах или герметичных пакетах.
Кроме того, стоит регулярно вытряхивать их, поскольку яйца и личинки моли не закреплены на ткани и легко осыпаются, посоветовали эксперты.
Примечателен и еще один факт: среди натуральных средств лавровый лист оказался значительно эффективнее лаванды.