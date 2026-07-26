Врач рассказала, как подготовиться к полету, чтобы не закладывало уши

Врач объяснила, как предотвратить заложенность ушей во время полета Врач рассказала, как подготовиться к полету, чтобы не закладывало уши

Москва26 июл Вести.Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в интервью ИС "Вести" рассказала, как подготовить организм к перепаду давления во время полета на самолете.

По словам специалиста, нужно пить побольше воды как перед, так и во время полета. Это позволит избежать гипоксии, то есть кислородного голодания.

Самое главная подготовка – пойти в магазин и купить леденцы. Потому что когда мы делаем глотательные движения, воздух выходит из ушей, и нам становится легче. А так на самом деле отек формируется, и мы начинаем ничего не слышать. Это дискомфорт… Можно также закапать в нос и глаза сосудистые капли. И тогда этого отека точно не будет сказала Людмила Лапа

Врач добавила, что перед полетом много есть не стоит, чтобы в желудке не образовывались газы.