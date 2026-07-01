Москва1 июл Вести.Киевский режим привозил на обмен пленными бомжей вместо реальных солдат ВСУ. Об этом рассказал писатель Захар Прилепин в ходе выступления на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам работы центра помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Прилепин рассказал о периоде, когда служил в армии Донецкой Народной Республики и был советником первого главы ДНР Александра Захарченко.

Мы собираем реально пленных, всушников, а они в Харькове просто собирают там в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен. И все. А наших ребят, бойцов и наших контрагентов, наших разведчиков держат дальше рассказал писатель

Прилепин участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией. После ранения, полученного в результате взрыва его автомобиля, он был комиссован. В октябре 2025 года Прилепин заключил новый контракт с Добровольческим корпусом, который завершился в конце мая. 6 июня 2023 года президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.